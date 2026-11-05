Gonzalo Moratorio, el científico uruguayo que estuvo entre las diez figuras destacadas de la ciencia en 2020

Gonzalo Moratorio murió este jueves 5 de noviembre a los 44 años. Fue uno de los científicos uruguayos más reconocidos internacionalmente por sus investigaciones en virología y por su contribución a la lucha contra la pandemia de covid-19.

Se formó en la Universidad de la República, donde inició su carrera científica, y posteriormente continuó su especialización en el exterior. Su trabajo se concentró en la evolución de los virus, sus mutaciones y los mecanismos que les permiten adaptarse y propagarse.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2020, cuando el mundo enfrentó la pandemia de coronavirus. Junto con la científica Pilar Moreno y un equipo de investigadores de la Universidad de la República y el Institut Pasteur, desarrolló una prueba de diagnóstico de covid-19 mediante la técnica PCR.

Gracias a este trabajo, en diciembre de 2020 la prestigiosa revista científica Nature lo incluyó entre las diez personas más destacadas del mundo por su contribución al avance de la ciencia durante ese año.

Gonzalo Moratorio murió este jueves 5 de noviembre a los 44 años.



Fue uno de los científicos uruguayos más reconocidos internacionalmente por sus investigaciones en virología y por su contribución a la lucha contra la pandemia de covid-19. https://t.co/4OAvv1Zvmq pic.twitter.com/tXsj2Y8O6J — Subrayado (@Subrayado) November 5, 2026

Su reconocimiento internacional continuó en los años siguientes. En 2021 fue elegido para integrar un órgano asesor del Programa Internacional de Ciencias Básicas de la Unesco y en 2024 participó del prestigioso programa World Fellows de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Además, impulsó iniciativas de divulgación científica destinadas a acercar el conocimiento a niños y jóvenes.

En junio de 2025, Moratorio comunicó que se encontraba bajo tratamiento para combatir un tumor cerebral agresivo. El 28 de noviembre nació Abril, la primera hija de Gonzalo y su pareja Natalia Ibáñez.

Hasta el último día, Gonzalo combatió la enfermedad en Uruguay y el exterior, siempre agradecido con todos los que lo acompañaron durante esa batalla.