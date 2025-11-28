Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas

Los alumnos de la Escuela N.° 100 tendrán clases virtuales los días del show de Shakira.

En los alrededores del estadio Centenario ya se observa este viernes un vallado y la semana que viene habrá cortes en el tránsito, con motivo de los preparativos del show que brindará la cantante colombiana Shakira el 3 y 4 de diciembre. Esos días la Escuela N.° 100, ubicada debajo de la tribuna Olímpica, estará cerrada, comunicó Primaria.

Familiares de los alumnos manifestaron preocupación por la situación, debido a que los alumnos tendrán clases virtuales el miércoles 3 y el jueves 4, y deberán concurrir a la Escuela N.° 120 (Comodoro Coe y Luis Alberto de Herrera) para retirar la vianda.

Martha Zozaya, abuela de un alumno, dijo al programa Arriba gente de Canal 10 que esa escuela no está en la zona, y criticó la “situación escolar general”, debido a que la Escuela 100 está en el Centenario.

Marcelo Piñeiro, padre de un alumno, reclamó que haya clases virtuales a una semana del término del año lectivo. “No hemos tenido mucha certeza”, apuntó, pese al intento de diálogo con autoridades. “El presidente de la AUF (Ignacio Alonso) no nos ha recibido, nadie habla de la escuela”, dijo.

Agregó que hay también problemas edilicios. Hace algunos días “cayó orina desde uno de los baños del estadio en un salón y la clase tuvo que suspenderse”, contó.

Ignacio Martínez, otro padre, explicó que los días en que hay partido, les comunican que tienen que retirar a sus hijos por el operativo de seguridad. “Una escuela con condiciones nefastas”, resumió, respecto a los eventos en el Centenario y a los problemas edilicios.