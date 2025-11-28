RECIBÍ EL NEWSLETTER
Escuela n.° 100

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas

La Escuela N.° 100 está ubicada debajo de la tribuna Olímpica en el estadio Centenario. Familiares de alumnos denuncian “condiciones nefastas” en días de partidos y shows.

Los alumnos de la Escuela N.° 100 tendrán clases virtuales los días del show de Shakira.

escuela-100-estadio-centenario-tribuna-vallado

En los alrededores del estadio Centenario ya se observa este viernes un vallado y la semana que viene habrá cortes en el tránsito, con motivo de los preparativos del show que brindará la cantante colombiana Shakira el 3 y 4 de diciembre. Esos días la Escuela N.° 100, ubicada debajo de la tribuna Olímpica, estará cerrada, comunicó Primaria.

Familiares de los alumnos manifestaron preocupación por la situación, debido a que los alumnos tendrán clases virtuales el miércoles 3 y el jueves 4, y deberán concurrir a la Escuela N.° 120 (Comodoro Coe y Luis Alberto de Herrera) para retirar la vianda.

Martha Zozaya, abuela de un alumno, dijo al programa Arriba gente de Canal 10 que esa escuela no está en la zona, y criticó la “situación escolar general”, debido a que la Escuela 100 está en el Centenario.

dos ninos entraron con un cuchillo a una escuela en salto y amenazaron a companeros de clase
Seguí leyendo

Dos niños entraron con un cuchillo a una escuela en Salto y amenazaron a compañeros de clase

Marcelo Piñeiro, padre de un alumno, reclamó que haya clases virtuales a una semana del término del año lectivo. “No hemos tenido mucha certeza”, apuntó, pese al intento de diálogo con autoridades. “El presidente de la AUF (Ignacio Alonso) no nos ha recibido, nadie habla de la escuela”, dijo.

Agregó que hay también problemas edilicios. Hace algunos días “cayó orina desde uno de los baños del estadio en un salón y la clase tuvo que suspenderse”, contó.

Ignacio Martínez, otro padre, explicó que los días en que hay partido, les comunican que tienen que retirar a sus hijos por el operativo de seguridad. “Una escuela con condiciones nefastas”, resumió, respecto a los eventos en el Centenario y a los problemas edilicios.

Temas de la nota

Lo más visto

video
VEREDAS ROTAS O NUEVAS

El plan de la IMM para arreglar veredas de la capital: Bergara dijo que lo pagará el vecino en varios años
ESTE JUEVES

Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
CUMPLIRÁ 180 DÍAS EN CENTRO DE SALUD

Declararon inimputable al joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros: caluroso, con elevadas sensaciones térmicas y posibles lluvias en la costa
SINIESTRO CONCILIACIÓN

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras

Te puede interesar

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas video
Escuela n.° 100

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas
Incendio en vivienda precaria del barrio Manga provoca pérdidas totales, no hubo heridos video
MANGA, MONTEVIDEO

Incendio en vivienda precaria del barrio Manga provoca pérdidas totales, no hubo heridos
Yamandú Orsi inauguró 32 viviendas de Mevir en Castellanos, Canelones video
CANELONES

Yamandú Orsi inauguró 32 viviendas de Mevir en Castellanos, Canelones

Dejá tu comentario