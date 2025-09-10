RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO SORIANO

Yamandú Orsi sobre homicidio de dos niños a manos de su padre: "Horrible lo que pasó y nos pasa"

El presidente Orsi prefirió no hablar mucho sobre el homicidio de dos niños a manos de su padre en Río Negro, después de sacarlos de su casa en Mercedes por la fuerza.

orsi-caso-violencia-vicaria

“Nada para agregar, horrible lo que pasó y nos pasa”, dijo el presidente Yamandú Orsi este miércoles al ser consultado en rueda de prensa sobre el homicidio de dos niños a manos de su padre en Río Negro, después de sacarlos de su casa en Mercedes por la fuerza.

“Yo traté de no agregar mucho más porque la sociedad toda ya lo pudo entender y a su vez todos nos horrorizamos. Es una cosa no por inesperada, nos podemos descuidar”, dijo Orsi, y contó que habló del tema con representantes de Unicef en Uruguay.

