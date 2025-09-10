“Nada para agregar, horrible lo que pasó y nos pasa”, dijo el presidente Yamandú Orsi este miércoles al ser consultado en rueda de prensa sobre el homicidio de dos niños a manos de su padre en Río Negro, después de sacarlos de su casa en Mercedes por la fuerza.
Yamandú Orsi sobre homicidio de dos niños a manos de su padre: "Horrible lo que pasó y nos pasa"
“Yo traté de no agregar mucho más porque la sociedad toda ya lo pudo entender y a su vez todos nos horrorizamos. Es una cosa no por inesperada, nos podemos descuidar”, dijo Orsi, y contó que habló del tema con representantes de Unicef en Uruguay.
