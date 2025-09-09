SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para conocer cómo se procedió en el caso del hombre que mató a sus hijos

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó información sobre cómo se procedió a nivel judicial en el caso del hombre que secuestró a sus hijos en Soriano y los mató en Río Negro, a pesar de tener restricción de acercamiento hacia la madre de los niños.
Los cuerpos de los niños de 2 y 6 años, y de su padre de 28 años, fueron encontrados el viernes en un arroyo.
La solicitud de "informe respecto a lo actuado" se hizo al Juzgado Letrado de Mercedes de 4ºTurno, a cargo de Beatriz Giordano. Los integrantes de la Suprema Corte aguardan la información para pronunciarse al respecto del caso.
El secuestro se produjo el miércoles pasado, en la mañana. Los cuerpos de los niños de 2 y 6 años, y de su padre de 28 años, fueron encontrados el viernes en un arroyo. "No los vas a ver más", le dijo el hombre a su expareja, con quien estaba separado desde hacía poco tiempo. La mujer hizo la denuncia ante la Policía.
