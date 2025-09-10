Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el martes de noche, cerca de la hora 23, mientras que un hombre de 34 años resultó con heridas de gravedad.

Ambos estaban en un bar de la calle Yapeyú esquina Ameghino, en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que varias personas pasaron en un auto y dispararon hacia las víctimas. Fueron al menos 19 tiros y uno de ellos impactó en una vivienda lindera.

El joven de 19 años fue trasladado al hospital del Cerro por un particular en su camioneta, mientas que el hombre de 34 fue llevado por policías en un patrullero.

El joven murió mientras era atendido por los médicos de urgencia, quienes le habían diagnosticado estado grave por múltiples heridas de arma de fuego.

Entre otras diligencias, la fiscal a cargo de la investigación, Andrea Naupp, pidió al Departamento de Homicidios relevar cámaras públicas y privadas, del local y de la zona. Varios casquillos quedaron en la escena, dentro y fuera del bar. El local tiene un impacto de bala en el vidrio.