ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad

Desde un auto, delincuentes atacaron a tiros a las víctimas, que estaban en un bar de Tres Ombúes. Fueron al menos 19 disparos.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el martes de noche, cerca de la hora 23, mientras que un hombre de 34 años resultó con heridas de gravedad.

Ambos estaban en un bar de la calle Yapeyú esquina Ameghino, en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que varias personas pasaron en un auto y dispararon hacia las víctimas. Fueron al menos 19 tiros y uno de ellos impactó en una vivienda lindera.

El joven de 19 años fue trasladado al hospital del Cerro por un particular en su camioneta, mientas que el hombre de 34 fue llevado por policías en un patrullero.

Foto: Policía Caminera.
Camión con 27.000 kilos de portland volcó sobre la ruta 102 en Montevideo

El joven murió mientras era atendido por los médicos de urgencia, quienes le habían diagnosticado estado grave por múltiples heridas de arma de fuego.

Entre otras diligencias, la fiscal a cargo de la investigación, Andrea Naupp, pidió al Departamento de Homicidios relevar cámaras públicas y privadas, del local y de la zona. Varios casquillos quedaron en la escena, dentro y fuera del bar. El local tiene un impacto de bala en el vidrio.

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
Foto: Subrayado. Escena del crimen, un descampado lindero al polideportivo de Paso Carrasco.
Foto: Policía Caminera.
Camión con 27.000 kilos de portland volcó sobre la ruta 102 en Montevideo

