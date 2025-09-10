RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja

El homicidio del joven de 22 años ocurrió en inmediaciones de Antonio Zubillaga y Real. El autor del crimen se entregó a la Policía, dijo que discutieron y le disparó.

homicidio-negro-kevin-la-teja

Un joven de 22 años fue asesinado este miércoles de tarde en el barrio La Teja de Montevideo.

La víctima tenía tres antecedentes penales por hurto y tentativa de homicidio. Kevin Almada, conocido como "El Negro Kevin", era tiktoker y cantante. El cuerpo presentó seis impactos de arma de fuego.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el autor del crimen se entregó a la Policía en la Seccional 19°. Dijo que tuvieron una discusión y le disparó.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que se habría originado por un problema con un vecino de la misma cuadra, que es indagado por la Policía. Del hecho hay testigos, según se indicó.

El Departamento de Homicidios y Policía Científica trabaja en la escena. El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp.

