Justicia dispuso la liberación de Carlos Taroco, exdirector del Comcar, condenado por el caso Penadés

La Justicia de Fray Bentos dispuso la liberación del exdirector del Comcar, Carlos Taroco, condenado a tres años de cárcel por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir por su participación en la trama para investigar a víctimas asociadas a la causa del exsenador Gustavo Penadés, imputado por delitos sexuales contra menores de edad.

Según el expediente de reliquidación de pena al que accedió Subrayado, Taroco descontó un total de 392 días conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 17.897 que regula el régimen de libertad provisional y anticipada y permite a los condenados a penas privativas de libertad redimir un día de reclusión por dos días de trabajo o estudio.

Taroco fue detenido el 10 de octubre de 2023 e imputado dos días después. En marzo de 2024, fue condenado a tres años de cárcel por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. En abril de 2025, la Justicia le negó el pedido de libertad anticipada, argumentado por su defensa en el cumplimiento de más de la mitad de la pena, que se trataba de un primario absoluto, padre de familia y que había tenido buena conducta en la cárcel de Cañitas.

Una vez conmutados los 392 días, el nuevo vencimiento de la pena pasó a ser este 10 de setiembre de 2025.

