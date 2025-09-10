RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONMUTÓ 392 DÍAS DE PENA

Justicia dispuso la liberación de Carlos Taroco, exdirector del Comcar, condenado por el caso Penadés

En marzo de 2024, fue condenado a tres años de cárcel por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. Logró conmutar 392 días de su pena.

carlos-taroco-condenado.jpg

La Justicia de Fray Bentos dispuso la liberación del exdirector del Comcar, Carlos Taroco, condenado a tres años de cárcel por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir por su participación en la trama para investigar a víctimas asociadas a la causa del exsenador Gustavo Penadés, imputado por delitos sexuales contra menores de edad.

Según el expediente de reliquidación de pena al que accedió Subrayado, Taroco descontó un total de 392 días conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 17.897 que regula el régimen de libertad provisional y anticipada y permite a los condenados a penas privativas de libertad redimir un día de reclusión por dos días de trabajo o estudio.

Taroco fue detenido el 10 de octubre de 2023 e imputado dos días después. En marzo de 2024, fue condenado a tres años de cárcel por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. En abril de 2025, la Justicia le negó el pedido de libertad anticipada, argumentado por su defensa en el cumplimiento de más de la mitad de la pena, que se trataba de un primario absoluto, padre de familia y que había tenido buena conducta en la cárcel de Cañitas.

juzgado de mercedes elevo a scj detalles del expediente sobre morosini, que se inicio dos dias antes de la desaparicion
Seguí leyendo

Juzgado de Mercedes elevó a SCJ detalles del expediente sobre Morosini, que se inició dos días antes de la desaparición

Una vez conmutados los 392 días, el nuevo vencimiento de la pena pasó a ser este 10 de setiembre de 2025.

Temas de la nota

Lo más visto

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante El Negro Kevin en el barrio La Teja
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
militares detenidos

Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
tres heridas

Choque múltiple en la rambla de Punta Gorda: un auto se cruzó de senda y chocó a otros dos
POCITOS

Otro robo piraña a una farmacia: delincuentes en 5 motos se llevaron más de 50 perfumes de un shopping

Te puede interesar

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante El Negro Kevin en el barrio La Teja
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
Juzgado de Mercedes elevó a SCJ detalles del expediente sobre Morosini, que se inició dos días antes de la desaparición
EL HOMBRE QUE SE SUICIDÓ Y MATÓ A SUS HIJOS

Juzgado de Mercedes elevó a SCJ detalles del expediente sobre Morosini, que se inició dos días antes de la desaparición
El veranillo se extiende hasta la mitad de la próxima semana con temperaturas elevadas, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El veranillo se extiende hasta la mitad de la próxima semana con temperaturas elevadas, anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario