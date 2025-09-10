Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco

Un hombre llamó a la Policía pasada la medianoche de este miércoles porque escuchó gritos de una mujer que pedía ayuda en la zona del polideportivo de Paso Carrasco en Canelones.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Guardia Republicana que patrullan la zona de Paso Carrasco en motos y personal de la seccional 26; al recorrer el descampado del polideportivo, ubicado en Avenida a la Playa y Wilson Ferreira Aldunate, encontraron sobre la zona oeste a tres hombres que estaban violando a una joven de 19 años que, al ver a los policías, les pidió ayuda.

La joven se encontraba semidesnuda y estaba siendo violada y golpeada por los tres hombres, según observaron los policías.

Son tres militares de 22, 23 y 26 años, que en ese momento no estaban uniformados y prestan servicio en el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 6, que está ubicado a unos 400 metros del polideportivo. Así lo dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo, ante la consulta de Subrayado. La ministra afirmó que el caso ahora está siendo investigado tanto por la Justicia como por el Ministerio.

Los policías separaron a los hombres de la mujer y los detuvieron. Mientras tanto, la joven les contó lo que había sucedido. Mientras lo hacía se desmayó y fue trasladada de urgencia en un patrullero hacia el centro de salud Monterrey de ASSE, ubicado también en Paso Carrasco. Luego fue derivada al Hospital Pereira Rossell en Montevideo.

Según supo Subrayado, los tres hombres negaron la violación y afirmaron que tuvieron relaciones, los tres, con el consentimiento de la joven.

El caso lo investiga ahora la Fiscalía de Ciudad de la Costa de primer turno, a cargo de Fernando Valerio. Subrayado consultó con la Unidad de Víctimas de Fiscalía quienes confirmaron que la investigación está en marcha desde la madrugada y que, además, también fue derivado a esa dependencia de la Fiscalía.