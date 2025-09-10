RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO DE MONTEVIDEO

Cuatro personas condenadas tras ser detenidas en una casa que se utilizaba para el acopio de drogas y armas

En esa y otras dos viviendas incautaron droga, un arma policial robada, chaleco antibalas y otros elementos policiales.

Cuatro personas fueron condenadas por proceso abreviado, tras ser detenidas en un operativo en el Cerro de Montevideo. La fiscal a cargo es Angelita Romano.

Entre los condenados hay un hombre y una mujer que deberán cumplir tres años y ocho meses de cárcel por depósito de estupefacientes, receptación de arma de fuego policial y tráfico interno de armas. Otro hombre fue condenado a dos años por suministro de estupefacientes y otra mujer a la misma pena por asistencia al narcotráfico.

Los investigadores vigilaban una casa por denuncias de venta de drogas y detectaron que en otra se acopiaba droga y armas. Finalmente, allanaron tres viviendas: dos dedicadas a la venta y otra al acopio.

Incautaron 2,5 kilos de marihuana, un arma policial robada, otras armas y municiones. También chalecos policiales, esposas, chapas matrículas de Argentina, celulares, uniformes policiales.

