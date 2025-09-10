Un auto Volkswagen Up que circulaba hacia el este por la rambla se cruzó de senda y protagonizó un accidente de tránsito que involucró a otro auto y a una camioneta, muestran las imágenes a las que accedió Subrayado. El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles en la rambla esquina San Nicolás, a la altura de Punta Gorda.
Choque múltiple en la rambla de Punta Gorda: un auto se cruzó de senda y chocó a otros dos
El accidente dejó tres mujeres lesionadas, entre ellas una embarazada. El tránsito está cortado, y se perdió un gato que viajaba en uno de los autos.
Tres mujeres resultaron lesionadas de forma leve; una de ellas, que viajaba como acompañante en la camioneta Kia, está embarazada. Las otras dos son las conductoras de los autos.
La rambla quedó cortada tras el accidente, por la rambla, en ambos sentidos. Hay desvío en el lugar hasta que trabaje Policía Científica y la Fiscalía autorice quitar los vehículos.
Un gato que iba dentro del Volkswagen se fue del lugar luego del impacto y está extraviado.
