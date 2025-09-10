RECIBÍ EL NEWSLETTER
tres heridas

Choque múltiple en la rambla de Punta Gorda: un auto se cruzó de senda y chocó a otros dos

El accidente dejó tres mujeres lesionadas, entre ellas una embarazada. El tránsito está cortado, y se perdió un gato que viajaba en uno de los autos.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un auto Volkswagen Up que circulaba hacia el este por la rambla se cruzó de senda y protagonizó un accidente de tránsito que involucró a otro auto y a una camioneta, muestran las imágenes a las que accedió Subrayado. El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles en la rambla esquina San Nicolás, a la altura de Punta Gorda.

Tres mujeres resultaron lesionadas de forma leve; una de ellas, que viajaba como acompañante en la camioneta Kia, está embarazada. Las otras dos son las conductoras de los autos.

Video cedido a Subrayado.

La rambla quedó cortada tras el accidente, por la rambla, en ambos sentidos. Hay desvío en el lugar hasta que trabaje Policía Científica y la Fiscalía autorice quitar los vehículos.

Un gato que iba dentro del Volkswagen se fue del lugar luego del impacto y está extraviado.

