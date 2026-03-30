RECIBÍ EL NEWSLETTER
"MOVILIZACIÓN PROGRESISTA MUNDIAL"

Yamandú Orsi fue invitado a foro de izquierda en España junto a Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro

Se desarrollará el 17 y 18 de abril en Barcelona. Fuentes de Presidencia dijeron que Orsi tiene el evento en agenda, pero sin confirmar su presencia hasta ahora. Sin embargo, en la página web oficial aparece como uno de los expositores.

orsi-pedro-sanchez-reunion-archivo

El presidente español Pedro Sánchez invitó a Yamandú Orsi a un foro que reunirá a las principales organizaciones progresistas que se desarrollará el 17 y 18 de abril en Barcelona, denominado "Movilización Progresista Mundial".

Además de Orsi, entre los invitados están: el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

El evento, informado por El País de España, parte de la base que los valores sociales de la izquierda tienen mayor peso en todo el planeta pero quedan eclipsados por la movilización global de una extrema derecha.

gobierno uruguayo envio ayuda humanitaria de 20 toneladas de leche en polvo a cuba
Seguí leyendo

Gobierno uruguayo envió ayuda humanitaria de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba

La cumbre servirá para transmitir un mensaje de unidad de las fuerzas progresistas del mundo con el objetivo de construir una cooperación duradera entre las fuerzas socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo.

Fuentes de Presidencia dijeron a Subrayado que Orsi tiene el evento de Barcelona en agenda, pero sin confirmar su presencia hasta ahora. Sin embargo, en la página web oficial aparece como uno de los expositores.

Durante su primer año de mandato, Orsi estrechó lazos con Sánchez con quien se reunió primero en Chile y luego en Montevideo, donde ambos mandatarios firmaron en julio varios acuerdos de cooperación.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
Diluvia en varios departamentos

Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
LLUVIAS ABUNDANTES

Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados
Precipitaciones

Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro
ROCHA

Imputaron a una mujer de 33 años por abuso sexual contra su sobrina adolescente, de quien estaba a cargo

Te puede interesar

Se ha ido subsanando y son casos puntuales, dijo presidente de Vendedores de Nafta sobre faltante de combustible video
venta de combustible

"Se ha ido subsanando" y son "casos puntuales", dijo presidente de Vendedores de Nafta sobre faltante de combustible
Bajate o te mato: conductor que fue rapiñado en Shangrilá asegura que la Policía no quiso actuar video
LE ROBARON EL AUTO Y EL CELULAR

"Bajate o te mato": conductor que fue rapiñado en Shangrilá asegura que "la Policía no quiso actuar"
Gobierno uruguayo envió ayuda humanitaria de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba video
EN CONJUNTO CON MÉXICO

Gobierno uruguayo envió ayuda humanitaria de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba

Dejá tu comentario