Yamandú Orsi fue invitado a foro de izquierda en España junto a Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro

El presidente español Pedro Sánchez invitó a Yamandú Orsi a un foro que reunirá a las principales organizaciones progresistas que se desarrollará el 17 y 18 de abril en Barcelona, denominado "Movilización Progresista Mundial".

Además de Orsi, entre los invitados están: el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

El evento, informado por El País de España, parte de la base que los valores sociales de la izquierda tienen mayor peso en todo el planeta pero quedan eclipsados por la movilización global de una extrema derecha.

La cumbre servirá para transmitir un mensaje de unidad de las fuerzas progresistas del mundo con el objetivo de construir una cooperación duradera entre las fuerzas socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo.

Fuentes de Presidencia dijeron a Subrayado que Orsi tiene el evento de Barcelona en agenda, pero sin confirmar su presencia hasta ahora. Sin embargo, en la página web oficial aparece como uno de los expositores.

Durante su primer año de mandato, Orsi estrechó lazos con Sánchez con quien se reunió primero en Chile y luego en Montevideo, donde ambos mandatarios firmaron en julio varios acuerdos de cooperación.