RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 3

Yamandú Orsi está en Río Negro: participa de la inauguración de la cosecha de girasol

El evento es en la localidad de Young. También participan autoridades nacionales y departamentales.

yamandu-orsi-en-rio-negro

El evento se realiza en Young, en el kilómetro 318 de ruta 3, desde las 10 de la mañana.

El lunes, el mandatario dio un discurso ante la Asamblea General, por el 1º año de gobierno.

un gobierno de izquierda cumple, dijo pereira y apunto al partido nacional por el ministerio de justicia
Seguí leyendo

"Un gobierno de izquierda cumple", dijo Pereira y apuntó al Partido Nacional por el Ministerio de Justicia

Allí, habló sobre el valor del agro en el país y las necesidades de atender al sector "más allá de las emergencias".

Además del presidente, se encuentra el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, y autoridades nacionales, departamentales, así como referentes del sector, informó la comuna del departamento.

La jornada es organizada por Copagran, y además de un acto, que termina con un corte de cinta para inaugurar la cosecha.

Temas de la nota

Lo más visto

video
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
UTILIZÓ un CORTE CASERo

Niño de 12 años hirió a un compañero con un arma blanca durante una pelea en liceo de Durazno
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación

Te puede interesar

OSE firmó modificaciones del contrato por Proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo
POTABILIZADORA Y LÍNEA DE BOMBEO

OSE firmó modificaciones del contrato por Proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo
Los fundamentos de la fiscal que pidió sobreseer al intendente Besozzi: no existe plena prueba. Foto: FocoUy
EL ESCRITO DE LA FISCAL ANTE LA JUSTICIA

Los fundamentos de la fiscal que pidió sobreseer al intendente Besozzi: "no existe plena prueba"
Orsi está en Río Negro: participa de la inauguración de la cosecha de girasol video
RUTA 3

Orsi está en Río Negro: participa de la inauguración de la cosecha de girasol

Dejá tu comentario