Quedó libre el hombre que había sido detenido por la rapiña a una mujer y sus hijos en Nuevo París

La Fiscalía de Flagrancia resolvió emplazar sin fecha, es decir, dejar en libertad al hombre de 40 años que había sido detenido el domingo como sospechoso de haber rapiñado a una familia dentro de su casa en Nuevo París.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que, de momento, las pruebas no permiten establecer que el hombre estuvo dentro de la vivienda. Sin perjuicio de que las indagatorias siguen adelante para intentar ubicar y responsabilizar a ambos delincuentes.

El hombre había sido detenido por policías durante una recorrida en la madrugada. Fue llevado a la Fiscalía pero dejado en libertad a última hora del domingo. No tiene antecedentes penales.

Seguí leyendo "Me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata": el relato de la mujer asaltada en su casa cuando estaba con sus hijos

En tanto, el segundo sospechoso nunca fue ubicado.

"Me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo plata"

VICTIMA NPARIS RELATO Cecilia, víctima de la rapiña en Nuevo París, habló con Subrayado.

Las víctimas de la rapiña fueron Cecilia, de 38 años, y sus hijos de 13 y 11 años. Fueron sorprendidos en su casa por dos delincuentes que ingresaron por la puerta del fondo y les exigieron dinero. Los delincuentes golpearon a Cecilia y a su hijo mayor, Ignacio.

“Ignacio le pegó a uno, ese se le tiró arriba, le pegó, lo revolcó en el piso. El otro me agarró de los pelos, me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata. No hay plata”, contó la mujer a Subrayado.

La familia se va a mudar de allí. Cecilia lo contó así: “Estoy juntando para sacar (de a poco), no me puedo mudar de un momento a otro pero tengo que llevarme las cosas que son de valor. A uno le cuesta ir a laburar todos los días. Vivo sola con mis hijos, el más grande no puede estar expuesto a lo que pasó: tener que pelear con un hombre grande que entró a su casa cuando él estaba durmiendo. Es un montón”.

Ignacio sufrió traumatismo de rostro por golpe de puño, indicó la madre. “El ojo le quedó todo violeta, como una compota. Toda la cara rasguñada”, dijo. Y agradece que los agresores no tuvieran ningún arma. “Creo que ellos no esperaban que estuviéramos adentro”, valoró.

COPAMIENTO VÍCTIMA Vivienda de la familia víctima de violenta rapiña en Nuevo París.

Subrayado informó este domingo que cuando los policías de la Seccional 18ª llegaron a la casa de las víctimas, se entrevistaron con Cecilia e hicieron una recorrida en la zona que permitió ubicar a ambos sospechosos.

Por la ropa que vestían, los dos coincidían con las características de los buscados. Al ver a los policías, salieron corriendo. Sin embargo, uno de ellos fue detenido en José Prat y Ferreira y Artigas —a dos cuadras de la vivienda—. Fue el que quedó en libertad.

En tanto, el segundo sospechoso se escondió en una casa de la zona y no fue capturado.