Condenan a casi ocho años de prisión al delincuente que mató a un hombre en Sauce

Condena por homicidio en Los Solares, Sauce, Canelones.

La Justicia de Toledo condenó este lunes a un hombre de 41 años por el homicidio de otro de 35, ocurrido el sábado de tarde en Los Solares, en Sauce. Según informaron fuentes de la Policía a Subrayado, fue condenado por homicidio en proceso abreviado y deberá cumplir siete años y ocho meses de prisión.

El hombre tenía un antecedente por estafa de 2021 y había sido detenido en las últimas horas en la misma zona donde ocurrió el crimen . De acuerdo a la investigación, la discusión comenzó por el robo de una moto y terminó con la víctima apuñalada tres veces sobre la calle Castro.

Un vecino trasladó al herido en una camioneta al Hospital de Las Piedras, donde murió dos horas después de haber ingresado, sobre las 19:30.

Seguí leyendo Detuvieron al sospechoso de haber matado a un hombre en Sauce: tiene 41 años y está a disposición judicial

Los Solares está ubicado sobre ruta 33, a unos diez minutos en vehículo de Las Piedras.

“El presunto autor se encuentra plenamente identificado por la Policía y las autoridades judiciales correspondientes”, había señalado este domingo la Jefatura de Canelones en un comunicado.