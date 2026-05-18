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homicidio en los solares

Condenan a casi ocho años de prisión al delincuente que mató a un hombre en Sauce

El hombre de 41 años fue condenado por homicidio a siete años y ocho meses de cárcel. Fue un proceso abreviado.

Condena por homicidio en Los Solares, Sauce, Canelones.

Foto: Subrayado. Los Solares, Sauce, Canelones.

Foto: Subrayado. Los Solares, Sauce, Canelones.

La Justicia de Toledo condenó este lunes a un hombre de 41 años por el homicidio de otro de 35, ocurrido el sábado de tarde en Los Solares, en Sauce. Según informaron fuentes de la Policía a Subrayado, fue condenado por homicidio en proceso abreviado y deberá cumplir siete años y ocho meses de prisión.

Un vecino trasladó al herido en una camioneta al Hospital de Las Piedras, donde murió dos horas después de haber ingresado, sobre las 19:30.

Foto: Subrayado. Los Solares, Sauce, Canelones.
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Detuvieron al sospechoso de haber matado a un hombre en Sauce: tiene 41 años y está a disposición judicial

Los Solares está ubicado sobre ruta 33, a unos diez minutos en vehículo de Las Piedras.

“El presunto autor se encuentra plenamente identificado por la Policía y las autoridades judiciales correspondientes”, había señalado este domingo la Jefatura de Canelones en un comunicado.

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