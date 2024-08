Yamandú Orsi: "En última instancia la conducción económica siempre va a estar en manos del presidente"

“Entonces, las opiniones de los economistas, estén cerca o no estén cerca, son opiniones de ellos, y está bien que se de la discusión. Yo me voy a negar siempre a los equipos de las unanimidades porque sí. Cada cual que piense lo que quiere y opine. Y los debates está bueno que se den. Transparencia absoluta en los debates. Pero lo que vamos a hacer es lo que dice el programa, no podemos salirnos de ahí”, agregó el ex intendente de Canelones.

“El crecimiento del país va de la mano del crecimiento de los ingresos de nuestra gente. Quienes asuman la responsabilidad, y en primer lugar el presidente de la República, tiene que tener claro cuál es la puntería y qué es lo que la gente nos pidió que hiciéramos, el que venga se tiene que adaptar y tendrá que generar las condiciones y el manejo para que eso ocurra. Porque además, en última instancia la conducción económica siempre va a estar en manos del presidente”, finalizó.