Yamandú Orsi sobre el gobierno: “Creo que el pecado original está en el exceso de anuncios”

El intendente de Canelones y posible precandidato del Frente Amplio a la Presidencia Yamandú Orsi cuestionó al gobierno por el manejo de la crisis del agua potable, en lo que calificó como “exceso de anuncios” que luego no se concretaban.

“Creo que el pecado original está en el exceso de anuncios. No se puede vivir anunciando y haciendo conferencias de prensa de cosas que a veces la realidad después no te ayuda. Se anunció que iba a llover y que el agua iba a mantener la calidad, y ahí yo no pienso que se tenga la intención de mentir, creo que nos entusiasmamos con los anuncios cuando es una situación de emergencia y en las emergencias hay que concentrarse mucho, dejarnos ayudar, escuchar”, dijo Orsi este jueves en rueda de prensa.