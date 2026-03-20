El presidente Yamandú Orsi llegó este viernes de tarde a Bogotá, Colombia, para participar este sábado de la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Yamandú Orsi asume este sábado la presidencia de la Celac; este viernes se reunió con Gustavo Petro
El mandatario uruguayo promoverá un acuerdo entre los países que integran la Celac para tener políticas comunes en temas que preocupan a la región, según adelantó esta semana en declaraciones a la prensa.
En su arribo a Colombia, Orsi fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez (foto), y este mismo viernes se reunió con su par colombiano Gustavo Petro.
Orsi asume este sábado la presidencia rotativa de la Celac, y como tal promoverá un acuerdo entre los países que la integran para tener políticas comunes en temas que preocupan a la región, según adelantó esta semana en declaraciones a la prensa.
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Yamandú Orsi llegó a Colombia para la reunión de la Celac y reunirse con Gustavo Petro
Entre esos temas mencionó el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza y la situación económica.
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