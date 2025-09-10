El presidente Yamandú Orsi almuerza este miércoles con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la Expo Prado.
Yamandú Orsi almuerza a esta hora con la directiva de la Asociación Rural en la Expo Prado
El presidente Yamandú Orsi llegó a la Expo Prado pasado el mediodía para compartir un almuerzo y una reunión con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).
El mandatario llegó pasado al mediodía al predio de la exposición rural, acompañado del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.
Allí se encontró con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y fue recibido por el presidente de la ARU Rafael Ferber (foto).
Seguí leyendo
Orsi almorzó con la ARU en el Prado y discutieron artículos del Presupuesto sobre campo natural e importaciones
Noticia en desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
militares detenidos
Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para saber cómo actuó en el caso del hombre que mató a sus hijos
ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES
Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024
Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos
POCITOS
Dejá tu comentario