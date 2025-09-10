RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXPOSICIÓN RURAL

Yamandú Orsi almuerza a esta hora con la directiva de la Asociación Rural en la Expo Prado

El presidente Yamandú Orsi llegó a la Expo Prado pasado el mediodía para compartir un almuerzo y una reunión con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Orsi con Rafael Ferber. Foto: FocoUy

El mandatario llegó pasado al mediodía al predio de la exposición rural, acompañado del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

Allí se encontró con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y fue recibido por el presidente de la ARU Rafael Ferber (foto).

Noticia en desarrollo.

