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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

"Ya pensamos en otras personas con un perfil técnico altamente especializado", dijo Lustemberg sobre cambios en el MSP

La jerarca sostuvo que el 5 de mayo se reúne con la Comisión Honoraria del Ministerio de Salud Pública y que dialogarán sobre renuncias en ese ámbito.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió a los cambios en la cartera, tras las renuncias de la directora y subdirector de Salud, Fernanda Nozar y Gilberto Ríos, dijo que se esperan designaciones por parte del presidente de la República.

"Hoy la salud no se puede detener por decisiones de personas que ocuparon un lugar muy importante. Agradecemos en función de todo el equipo, pero si esas personas tienen otras inquietudes, rápidamente nosotros, con el presidente de la República, ya pensamos en otras personas con un perfil técnico altamente especializado para ocupar esos lugares", indicó.

Además, habló de renuncias en la comisión honoraria del Ministerio de Salud Pública y aseguró que al momento no le han notificado. "Yo todavía no tengo la certeza de que es así, me reuní con ellos hace dos semanas, así que todavía no tengo conocimiento, pero los escucharemos y vemos. Igual me llama la atención. Las designaciones son individuales, es un órgano que la renuncia colectiva no es lo que hablamos ni en los términos que yo tengo conocimiento. Me daría mucha pena que suceda eso porque son todos profesores honorables de la Facultad de Medicina, pero es una comisión que asesora, yo formaría parte y designo quién es la presidencia, pero realmente no tengo el conocimiento", sostuvo Lustemberg.

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Según indicó, el 5 de mayo hay una reunión de esta comisión, en la que tendrá más información sobre esto.

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