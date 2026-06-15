Bielsa dijo que Uruguay jugará hoy con línea de cuatro, tres volantes, "dos extremos y un 9"

El DT de Uruguay Marcelo Bielsa fue consultado en conferencia de prensa sobre el equipo titular que jugará este lunes ante Arabia Saudita en el debut del Mundial, y si piensa utilizar un doble 9, como se informó en la previa, con Darwin Núñez y Federico Viñas, uno más retrasado que el otro.

“El equipo siempre se lo doy primero a los jugadores, de todas maneras tengo la sensación de que no necesitan de mí para saber cómo vamos a formar”, dijo Bielsa.

Y agregó: “La confección del equipo siempre responde a dos centrales, dos laterales, un volante de contención, un volante ofensivo, un volante intermedio que acompaña al de contención y al ofensivo, dos extremos y un nueve”.

De esta forma, el 11 titular de Uruguay para el debut ante Arabia podría ser con Muslera en el arco, línea de cuatro con Varela por derecha y Matías Viña por izquierda, y los centrales Sebastián Cáceres y Mathías Olivera.

Los volantes serían Manuel Ugarte (el de contención), Rodrigo Bentancur (intermedio) y Federico Valverde como ofensivo.

En los delanteros están las dudas: por izquierda estaría Maxi Araújo, el 9 sería Darwin o Viñas, y un extremo derecho, que podría ser Canobbio o Pellistri. Aunque también podría poner a Darwin y a Viñas juntos, jugando uno de ellos como extremo por derecha. En este caso no estarían en el equipo titular ni Canobbio ni Pellistri.

En la previa se informaba de una variante en la que el arquero y la línea de cuatro no cambia, pero en el medio había un doble 5 con Ugarte y Bentancur, Valverde por derecha, Máxi Araújo por izquierda y arriba, como doble 9, Viñas y Darwin.

Este planteo se puede confirmar si se tiene en cuenta la descripción que hizo Bielsa y la disposición que puede hacer en la cancha con los mismos nombres, haciendo de Darwin un extremo por derecha y Viñas como 9.

Los lesionados

Bielsa fue consultado por los jugadores que llegaron lesionados, y dijo asumió la responsabilidad en los desgarros de Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo, aunque aseguró que todo el trabajo realizado con ellos fue consensuado y que no cambiaría nada de lo hecho.

“Respecto a De Arrascaeta, desde el momento que se incorporó a la Selección estuvo acompañado desde el primer momento con la persona que lo ha ayudado tanto en su carrera. Si bien tuvo una lesión muscular, siempre es responsabilidad de los que manejamos un jugador que está en recuperación, por lo cual asumimos esa responsabilidad. Cada sesión, cada carga que recibió fue consensuada entre la persona que lo acompañaba, que representaba a Flamengo, con el jugador y con nosotros”, dijo Bielsa, y agregó: “Que un jugador se desgarre durante la recuperación y preparación necesariamente debe interpretarse como un error. Tomamos todas las medidas para evitarlo”.

Sobre Ronald Araujo dijo que “llegó con un problema muscular que no era serio”, y agregó: “También tuvo un desgarro. Hago la misma conclusión. Si un jugador se desgarra entrenando… Araujo trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y con Araujo. Nos sentimos responsables, y no podríamos haber hecho algo diferente a los que hicimos”.

Respecto a la situación de Josema Giménez, capitán del equipo, dijo que “tuvo un problema en un tobillo”, pero agregó: “Hace 15 días que está con nosotros y está curado”.