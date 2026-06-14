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EN FLORIDA

Sánchez respondió a críticas de la oposición en seguridad: "No se hace todo en un año; deberían reconocer que los delitos disminuyeron"

El secretario de Presidencia dijo a Subrayado que los cambios realizados por el Ministerio del Interior en la cúpula policial son para fortalecer el trabajo en la persecución de los delincuentes, en la prevención de los delitos y en generar una ciudad y un país más seguro.

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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respondió en Florida a las críticas de la oposición en materia de seguridad y aseguró que en esta administración bajaron los delitos.

"Nosotros hicimos una propuesta en la campaña electoral para un gobierno que dura cinco años, no se hace todo en un año. Yo entiendo la posición que, lamentablemente algunos creen que oponerse es criticar todo, y yo creo que ese no es el camino. es criticar lo que se hace mal y reconocer lo que se hace bien", expresó.

Y agregó: "El Uruguay ha logrado disminuir los delitos en el 2025 y en lo que va del 2026 también están disminuyendo. ¿Alcanza?, no, porque es muy alta la tasa de delitos en Uruguay, por eso hay que profundizar en el trabajo".

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Sánchez sostuvo que los cambios realizados por el Ministerio del Interior en la cúpula policial son para fortalecer el trabajo en la persecución de los delincuentes, en la prevención de los delitos y en generar una ciudad y un país más seguro.

"Nuestro foco está en cada vez ser mejor, en cada vez bajar más la tasa de delitos y en esforzarnos para que haya una vida más segura para todos los uruguayos y, para que los delincuentes sepan que si cometen delitos van a ser perseguidos", destacó.

El secretario de Presidencia dijo que preocupa que exista una oposición que no reconozca las cosas que se hacen bien.

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