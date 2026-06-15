RECIBÍ EL NEWSLETTER
grupo h

Un partido rompepencas: España y Cabo Verde empataron 0-0 en sus debuts mundialistas

La Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico.

Foto: AFP. Lamine Yamal, España.

Foto: AFP. Lamine Yamal, España.

España no fue capaz de encontrar el gol ante Cabo Verde, este lunes en Atlanta en su debut en el Mundial, en un empate sin goles que no pudo voltear Lamine Yamal, tras disponer de 25 minutos de juego en su bautizo en el gran torneo.

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad. Pese a los 800 toques, no logró convertir.

La Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

Foto: AFP.
Seguí leyendo

España y Cabo Verde empataron sin goles en su debut mundialista
Temas de la nota

Lo más visto

video
URUGUAY, ENTRE CONVENCIÓN Y ANDES

Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie
Homicidio en montevideo

Hallan muerto a un joven tras un ataque a tiros en Peñarol; en la escena quedaron 20 casquillos
A PARTIR DE SETIEMBRE

Banco Central resolvió adoptar dos medidas para incentivar el ahorro en pesos y ampliar el crédito a familias y empresas
SINIESTRO FATAL COLONIA PALMA

Una mujer murió, dos menores y dos mayores internados tras despistar y volcar en ruta 3, Artigas
ROCHA

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis

Te puede interesar

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
ROCHA

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
Adolescente de 14 años agredió con un cuchillo a otro menor y al padre de este tras un partido de fútbol
EN FLORIDA

Adolescente de 14 años agredió con un cuchillo a otro menor y al padre de este tras un partido de fútbol
Bielsa. Foto: AFP
EL DEBUT DE URUGUAY

Así juega hoy Uruguay en el debut: con línea de cuatro, tres volantes, "dos extremos y un 9", dijo Bielsa

Dejá tu comentario