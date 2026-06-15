Un partido rompepencas: España y Cabo Verde empataron 0-0 en sus debuts mundialistas

Foto: AFP. Lamine Yamal, España.

España no fue capaz de encontrar el gol ante Cabo Verde, este lunes en Atlanta en su debut en el Mundial, en un empate sin goles que no pudo voltear Lamine Yamal, tras disponer de 25 minutos de juego en su bautizo en el gran torneo.

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad. Pese a los 800 toques, no logró convertir.

La Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

Fue el primer 0 a 0 en la Copa del Mundo 2026. Mirá los detalles del partido, aquí. FUENTE: AFP.

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