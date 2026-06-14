Una mujer murió, dos menores y dos mayores internados tras despistar y volcar en ruta 3, Artigas

Policía Caminera

Una mujer murió, dos menores y dos mayores están internados tras protagonizar un siniestro en la tarde de este domingo en ruta 3, a la altura del kilómetro 590, en la localidad de Colonia Palma, en el departamento de Artigas.

Policía Caminera indicó que la camioneta en la que se trasladaba despistó y volcó.

Información primaria da cuenta que el vehículo de matrícula argentina circulaba de norte a sur y, por causas a determinar, cruzó de senda quedando en faja natural este en posición invertida.

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