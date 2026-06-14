RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO FATAL COLONIA PALMA

Una mujer murió, dos menores y dos mayores internados tras despistar y volcar en ruta 3, Artigas

Policía Caminera indicó que el vehículo de matrícula argentina circulaba de norte a sur y, por causas a determinar, cruzó de senda quedando en faja natural este en posición invertida.

Policía Caminera

Policía Caminera

Una mujer murió, dos menores y dos mayores están internados tras protagonizar un siniestro en la tarde de este domingo en ruta 3, a la altura del kilómetro 590, en la localidad de Colonia Palma, en el departamento de Artigas.

Policía Caminera indicó que la camioneta en la que se trasladaba despistó y volcó.

Información primaria da cuenta que el vehículo de matrícula argentina circulaba de norte a sur y, por causas a determinar, cruzó de senda quedando en faja natural este en posición invertida.

Operativo antidrogas en Artigas. 
Seguí leyendo

Artigas: presos reclutaban a menores fugados de INAU para vender drogas; hay nueve condenados

Temas de la nota

Lo más visto

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Subrayado.
A PARTIR DE SETIEMBRE

Banco Central resolvió adoptar dos medidas para incentivar el ahorro en pesos y ampliar el crédito a familias y empresas
RUTA 1 E INTERBALNEARIA

Aduanas incautó mercadería de contrabando por más de $2 millones en dos procedimientos en la zona sur
ACUSABA IRREGULARIDADES EN SU CAUSA

Fiscalía resolvió archivar la ampliación de la denuncia de Martín Mutio contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
SINIESTRO FATAL COLONIA PALMA

Una mujer murió, dos menores y dos mayores internados tras despistar y volcar en ruta 3, Artigas
MOVILIZACIÓN EN MONTEVIDEO Y TREINA Y TRES

Madre de la médica que murió tras una operación: "Pido que no hayan más María Soledad Barrera"

Te puede interesar

Sánchez respondió a críticas de la oposición en seguridad: No se hace todo en un año; deberían reconocer que los delitos disminuyeron video
EN FLORIDA

Sánchez respondió a críticas de la oposición en seguridad: "No se hace todo en un año; deberían reconocer que los delitos disminuyeron"
Policía Caminera
SINIESTRO FATAL COLONIA PALMA

Una mujer murió, dos menores y dos mayores internados tras despistar y volcar en ruta 3, Artigas
Este lunes comienzan los paros zonales del Sindicato de Profesores de Secundaria: estos son los liceos afectados video
EN MONTEVIDEO

Este lunes comienzan los paros zonales del Sindicato de Profesores de Secundaria: estos son los liceos afectados

Dejá tu comentario