Una mujer murió, dos menores y dos mayores están internados tras protagonizar un siniestro en la tarde de este domingo en ruta 3, a la altura del kilómetro 590, en la localidad de Colonia Palma, en el departamento de Artigas.
Una mujer murió, dos menores y dos mayores internados tras despistar y volcar en ruta 3, Artigas
Policía Caminera indicó que el vehículo de matrícula argentina circulaba de norte a sur y, por causas a determinar, cruzó de senda quedando en faja natural este en posición invertida.
Policía Caminera indicó que la camioneta en la que se trasladaba despistó y volcó.
Información primaria da cuenta que el vehículo de matrícula argentina circulaba de norte a sur y, por causas a determinar, cruzó de senda quedando en faja natural este en posición invertida.
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