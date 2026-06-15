Josema Giménez: "Hacer un buen Mundial sería llegar lo más lejos posible y soñar en grande"

Josema Giménez, el capitán de la Selección Uruguaya (aunque no juegue), dijo lo que para él y la Celeste es hacer “un buen Mundial”.

“El gen competitivo lo tenemos, las ganas de ganar las tenemos”, dijo en conferencia de prensa en Miami, donde este lunes debuta Uruguay ante Arabia Saudita, y recordó el sueño que tenía de niño.

“Ese niño me enseñó que los sueños están para cumplirse, entonces hacer un buen Mundial sería llegar lo más lejos posible y soñar en grande, eso sería un buen Mundial”.

Seguí leyendo Mirá los tres récords que Lionel Messi aspira a alcanzar en el Mundial 2026 de Norteamérica

“Y que cuando termine nos podamos mirar todos a la cara y decir, nos vaciamos, dejamos todo y estamos orgullosos de lo que hicimos en este torneo”, agregó.

Acerca del valor de la Selección y cómo llega al Mundial, Giménez apuntó: “Vas jugador por jugador y podemos decir que tenemos una gran selección, para soñar”.