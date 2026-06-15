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PAROS EN LICEOS DE MONTEVIDEO

Director de Secundaria dijo que las demandas del sindicato, de paro esta semana, son las mismas que tiene la Anep

“Son demandas concretas que estamos contemplando y solicitando, así como hicimos a nivel presupuestal”, dijo el director de Secundaria Manuel Oroño al ser consultado sobre los paros del sindicato esta semana.

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El sindicato de profesores de Secundaria realiza esta semana tres días de paros zonales en Montevideo y un día, el jueves 18, de paro general en todos los liceos de la capital, a lo que se suma el feriado del viernes 19 de junio.

El director de Secundaria, Manuel Oroño (ex dirigente sindical) fue consultado sobre estos días de paro rotativo y sobre las demandas del sindicato de profesores de Montevideo (Ades).

Ades cuestiona que la Rendición de Cuentas del gobierno vaya al Parlamento con gasto cero, esto es, que no aumenta el presupuesto global del Estado.

comienzan los paros zonales del sindicato de profesores de secundaria: los liceos afectados
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Comienzan los paros zonales del Sindicato de Profesores de Secundaria: los liceos afectados

Oroño respondió: “Eso de incremento cero son cosas que se manejan pero en realidad no hay nada concreto. La Anep está elaborando su mensaje y entra a fines de junio”.

“Luego será en la órbita parlamentaria, ahí los legisladores y las legisladoras tendrán que discutir y reflexionar y en definitiva dar su voto para asignar más o menos recursos en la educación, que además está priorizada por el gobierno nacional y tenemos la expectativa que algunos recursos sean volcados a la educación”, agregó el director de Secundaria.

Sobre el reclamo del sindicato por obras en los liceos y contratación de más personal, Oroño respondió: “Son necesidades objetivas que tienen en los liceos y que lograron canalizar a través del sindicato. Son demandas concretas que estamos contemplando y solicitando, así como hicimos a nivel presupuestal”.

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