"Ya estaba cansado de la situación, que quieran pisotearte", dijo inspector que fue denunciado por joven en Fray Bentos

Un joven denunció agresión de inspector de tránsito en Fray Bentos ; el agente sostiene que el hombre lo ha venido persiguiendo y acosado, al igual que a su esposa.

El corresponsal de Subrayado, Daniel Rojas, informó que el hecho se viralizó a través de las redes sociales y es bastante más compleja de lo que trascendió. El joven radicó la denuncia policial y luego en Fiscalía; en paralelo, la Intendencia de Río Negro inició una investigación administrativa.

El inspector cometió infracciones de tránsito y fue filmado, luego se acercó al joven y lo agredió. Subrayado se comunicó con el denunciante para conocer su testimonio, pero declinó, y en el correr de los días podría hablar su abogado.

"En realidad defendiéndome más que nada porque no es la primera vez que me pasa algo así, ya viene de muchos meses atrás que esta persona provoca, pasa provocando, grita cosas. Anteriormente al video, el muchacho me tiró un finito en el auto, escupiendo e insultando y señalándome la chapa de su moto, no sé qué intenciones tuvo", manifestó el inspector Julio Bazán.

Y agregó: "Reaccioné mal sí, cometí las infracciones, las reconozco sí, estuve mal en hacer marcha atrás y demás, pero no va al caso (...) él por qué no cuenta que se metió en un procedimiento en el cual puso en riesgo la salud de un menor. Me refiero a que el niño circulaba en una moto, 13 años, haciéndole mandados para su madre en pleno Anglo. La idea era que apareciera la madre para poder hablar con ella, para que se hiciera responsable de lo que acababa de hacer con su hijo y, esta persona obligándolo a irse, a retirarse del lugar y yo obviamente evité eso; quedó como una bronca hacia mí".

Según Bazán, durante un mes le pincharon el auto y unos individuos en moto agredieron a su esposa.