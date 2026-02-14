Un inspector de tránsito de Salto fue atropellado por un motociclista que intentó evadir un control

Un inspector de tránsito de la Intendencia de Salto fue atropellado por un motociclista durante un operativo de control vehicular.

El hecho se registró en la tarde del jueves en el cruce de las calles Rivera y 25 de Agosto, a solo dos cuadras de la calle principal de la ciudad de Salto.

Allí, se montó un operativo de control vehicular en conjunto entre la intendencia local, funcionarios de la Jefatura de Policía y efectivos de la Guardia Republicana.

Seguí leyendo Murió el hombre de 38 años con antecedentes penales que había sido baleado en un ataque a tiros

En determinado momento, a una de las motos que pasaba por el lugar se le dio la voz de alto, pero su conductor aceleró la marcha y embistió a un funcionario del cuerpo inspectivo.

El choque le causó heridas que determinaron su hospitalización. El trabajador debió ser trasladado hasta un centro asistencial para ser atendido en la emergencia, donde se le diagnosticaron heridas leves.

El conductor de la moto fue detenido y permanece a disposición de la Fiscalía de turno que trabaja en el caso.

Los controles vehiculares se realizan a diario en Salto. Durante el mes de enero, fueron incautadas más de 70 motos con distintas infracciones en el departamento.