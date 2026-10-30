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ANEP

"Ya está pronta para empezar a funcionar" con escolares, dijo Caggiani sobre camioneta de Orsi

Todavía no definieron el destino de la camioneta, indicó el presidente de la ANEP, que este viernes inauguró el liceo 2 en Paso Carrasco.

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El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, anunció que la camioneta donada por el presidente de la República Yamandú Orsi fue acondicionada para ser usada en el traslado de niños a centros educativos.

"Se hicieron todos los trámites y ya está pronta para empezar a funcionar, cuando tengamos novedades respecto al tema, vamos a informar", indicó Pablo Caggiani, y aclaró que aún no definieron si se utilizará en Montevideo o en el interior del país. "Ahora está en condiciones de empezar a funcionar".

Caggiani habló en rueda de prensa durante la inauguración del Liceo 2 de Paso Carrasco, al que asistirán 250 estudiantes.

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"Es una de las localidades que creció en población en los últimos 20 años. Tenía un liceo y una UTU, y un Cecap, y se necesitaba un liceo, y es así que tanto el Municipio como la Intendencia impulsaron esto, que se terminó concretando sobre el final del período pasado", detalló. La inversión fue de unos 100 millones de pesos.

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