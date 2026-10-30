"Ya está pronta para empezar a funcionar" con escolares, dijo Caggiani sobre camioneta de Orsi

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, anunció que la camioneta donada por el presidente de la República Yamandú Orsi fue acondicionada para ser usada en el traslado de niños a centros educativos.

"Se hicieron todos los trámites y ya está pronta para empezar a funcionar, cuando tengamos novedades respecto al tema, vamos a informar", indicó Pablo Caggiani, y aclaró que aún no definieron si se utilizará en Montevideo o en el interior del país. "Ahora está en condiciones de empezar a funcionar".

Caggiani habló en rueda de prensa durante la inauguración del Liceo 2 de Paso Carrasco, al que asistirán 250 estudiantes.

"Es una de las localidades que creció en población en los últimos 20 años. Tenía un liceo y una UTU, y un Cecap, y se necesitaba un liceo, y es así que tanto el Municipio como la Intendencia impulsaron esto, que se terminó concretando sobre el final del período pasado", detalló. La inversión fue de unos 100 millones de pesos.

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