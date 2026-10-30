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Imputaron a tres policías por simulación de delito y privación de libertad, por un procedimiento que ocurrió en julio

El hecho por el que son investigados ocurrió a fines de julio, en la plaza de Deportes Nº7 de Paso Molino, con una persona en situación de calle.

Hombre detenido por Policía Caminera en ruta 48, El Colorado, Canelones. Foto: FocoUy (archivo).

Hombre detenido por Policía Caminera en ruta 48, El Colorado, Canelones. Foto: FocoUy (archivo).

Tres policías fueron imputados por simulación de delito y privación de libertad durante un procedimiento realizado a fines de julio en la Plaza de Deportes N.º 7, en Paso Molino, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Cinco efectivos habían sido detenidos por este caso y desarmados. De estos, tres fueron imputados con fijación de domicilio por 120 días y los otros dos tienen medidas limitativas por 90 días. Todos tienen prohibición de acercamiento a las víctimas.

Las investigaciones están a cargo de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y de la la Fiscalía de Flagrancia de 5.º Turno, a cargo del fiscal Diego Pérez.

Foto: Subrayado.
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Cinco policías fueron detenidos por presunto abuso de funciones en un procedimiento en Paso Molino

Una de las versiones que se analiza indica que los efectivos habrían actuado de forma violenta contra un hombre que vive en la calle y se lo llevaron por la fuerza. En consecuencia, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), habría intervenido con cuestionamientos a la labor policial. Los policías señalaron que quería evitar el traslado de ese hombre y lo arrestaron.

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