Imputaron a tres policías por simulación de delito y privación de libertad, por un procedimiento que ocurrió en julio

Hombre detenido por Policía Caminera en ruta 48, El Colorado, Canelones. Foto: FocoUy (archivo).

Tres policías fueron imputados por simulación de delito y privación de libertad durante un procedimiento realizado a fines de julio en la Plaza de Deportes N.º 7, en Paso Molino, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Cinco efectivos habían sido detenidos por este caso y desarmados. De estos, tres fueron imputados con fijación de domicilio por 120 días y los otros dos tienen medidas limitativas por 90 días. Todos tienen prohibición de acercamiento a las víctimas.

Las investigaciones están a cargo de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y de la la Fiscalía de Flagrancia de 5.º Turno, a cargo del fiscal Diego Pérez.

Una de las versiones que se analiza indica que los efectivos habrían actuado de forma violenta contra un hombre que vive en la calle y se lo llevaron por la fuerza. En consecuencia, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), habría intervenido con cuestionamientos a la labor policial. Los policías señalaron que quería evitar el traslado de ese hombre y lo arrestaron.

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