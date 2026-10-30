Extraditaron a uruguayo requerido por Brasil; para la Policía integra el Primer Comando de la Frontera

Un uruguayo de 39 años, que estaba requerido por tráfico internacional de drogas y crimen organizado, y tenía alerta roja de Interpol, fue extraditado y entregado a las autoridades de Brasil.

De acuerdo a la investigación, el uruguayo estuvo a cargo, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, de un depósito de armas y drogas en la ciudad de Chuy, en Rocha, de la organización delictiva que integraba.

Además, había actuado como mula, transportando drogas, y ayudó a su grupo criminal a atacar a otra organización rival en la disputa del narcotráfico en la región. Según la Policía de Brasil, el delincuente es integrante del Primer Comando de la Frontera (PCF).

En Uruguay, tiene antecedentes penales por narcotráfico, tráfico de armas y hurtos, y se encontraba cumpliendo pena de prisión en el país. Este viernes, un equipo del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organización e Interpol con apoyo de la Dirección General Operaciones Especiales (Digoe) lo entregó a autoridades brasileñas.