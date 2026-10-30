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TENÍA ALERTA ROJA DE INTERPOL

Extraditaron a uruguayo requerido por Brasil; para la Policía integra el Primer Comando de la Frontera

El hombre, de 39 años, tenía antecedentes en Uruguay y cumplía pena de prisión por narcotráfico. Tenía alerta roja de Interpol por tráfico de drogas y crimen organizado.

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    Un uruguayo de 39 años, que estaba requerido por tráfico internacional de drogas y crimen organizado, y tenía alerta roja de Interpol, fue extraditado y entregado a las autoridades de Brasil.

    De acuerdo a la investigación, el uruguayo estuvo a cargo, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, de un depósito de armas y drogas en la ciudad de Chuy, en Rocha, de la organización delictiva que integraba.

    Además, había actuado como mula, transportando drogas, y ayudó a su grupo criminal a atacar a otra organización rival en la disputa del narcotráfico en la región. Según la Policía de Brasil, el delincuente es integrante del Primer Comando de la Frontera (PCF).

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    En Uruguay, tiene antecedentes penales por narcotráfico, tráfico de armas y hurtos, y se encontraba cumpliendo pena de prisión en el país. Este viernes, un equipo del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organización e Interpol con apoyo de la Dirección General Operaciones Especiales (Digoe) lo entregó a autoridades brasileñas.

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