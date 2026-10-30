Ministerio de Defensa tras tragedia de buzos: "Es necesario esclarecer las circunstancias, la planificación y autorización"

El Ministerio de Defensa afirmó que se deben aclarar las circunstancias que llevaron a la muerte de tres buzos en un ejercicio militar en el río Uruguay, frente a Fray Bentos.

"Es necesario esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo la planificación y autorización del ejercicio, las condiciones de seguridad y la respuesta ante la emergencia. Las responsabilidades que pudieran corresponder deberán determinarse con rigor", señala el comunicado que emitió, tras conocerse la muerte de los tres. Además, expresó "profundo dolor ante la tragedia" y la "solidaridad con las familias".

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, está en Río Negro, para atender a las familias y "recibir información directa sobre lo ocurrido".

"El Ministerio informará sobre las actuaciones y decisiones mediante sus canales oficiales, con información verificada y respeto por la privacidad de las familias", aclara el comunicado.

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