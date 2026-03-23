RECIBÍ EL NEWSLETTER
amistosos internacionales

Ya está la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los amistosos que jugará Uruguay

Entre las ausencias están Naithan Nández y Luciano Rodríguez. En tanto, vuelve Nicolás de la Cruz.

Foto: AFP. Marcelo Bielsa.

Foto: AFP. Marcelo Bielsa.

La Selección Uruguaya publicó al mediodía de este lunes la lista de jugadores convocados para la fecha FIFA de marzo, en la que disputará amistosos ante Inglaterra y Argelia.

Entre las ausencias aparecen Naithan Nández y Luciano Rodríguez, mientras que Rodrigo Zalazar quedó fuera por una lesión sufrida jugando para Sporting Braga de Portugal.

En tanto, regresan a la convocatoria Nicolás De la Cruz y Facundo Pellistri. También vuelven a estar en la lista Fernando Muslera y Agustín Canobbio, tal como se había adelantado.

Foto: Selección Uruguaya en X.
Seguí leyendo

Fernando Muslera ya llegó al Complejo Celeste, citado por Marcelo Bielsa para la Selección

Los convocados son 28 jugadores: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña, Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez, Federico Viñas y Darwin Núñez.

image

El amistoso entre Uruguay e Inglaterra será este viernes a las 16:45 (hora uruguaya) en el estadio Wembley, en Londres. Y el martes 31 de marzo jugará ante Argelia a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín.

Inglaterra ya dio a conocer su lista de convocados, donde están, entre otros, Declan Rice, Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Kane.

Por otro lado, en el Mundial, la Selección debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 y en el mismo escenario, y cerrará el grupo ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
DE 60 A 100 MM EN 12 HORAS

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
FRAY BENTOS-RÍO NEGRO

Trabajadoras sexuales reciben capacitación para brindar servicios a personas con discapacidad
KILÓMETRO 378

Embarazada murió, conductor y menor están graves tras siniestro en ruta 3, Paysandú
Sin empleo

Tabacalera china cerró sus puertas sin aviso en Florida: 40 trabajadores se encontraron con la planta sin actividad
AEROPUERTO LAGUARDIA, NY

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York; murieron el piloto y el copiloto

Te puede interesar

Gobierno convoca a pequeños ahorristas para invertir en nueva planta de energía solar, desde 200 dólares video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a pequeños ahorristas para invertir en nueva planta de energía solar, desde 200 dólares
Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 kilómetros de la frontera video
DESDE EL 1 DE MAYO

Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 kilómetros de la frontera
Sequía: presidenta del Inumet pronostica cuándo se normalizarán las lluvias y qué debe pasar después video
Madeleine Renom

Sequía: presidenta del Inumet pronostica cuándo se normalizarán las lluvias y qué debe pasar después

Dejá tu comentario