Ya está la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los amistosos que jugará Uruguay

La Selección Uruguaya publicó al mediodía de este lunes la lista de jugadores convocados para la fecha FIFA de marzo, en la que disputará amistosos ante Inglaterra y Argelia.

Entre las ausencias aparecen Naithan Nández y Luciano Rodríguez, mientras que Rodrigo Zalazar quedó fuera por una lesión sufrida jugando para Sporting Braga de Portugal.

En tanto, regresan a la convocatoria Nicolás De la Cruz y Facundo Pellistri. También vuelven a estar en la lista Fernando Muslera y Agustín Canobbio, tal como se había adelantado.

Los convocados son 28 jugadores: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña, Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez, Federico Viñas y Darwin Núñez.

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El amistoso entre Uruguay e Inglaterra será este viernes a las 16:45 (hora uruguaya) en el estadio Wembley, en Londres. Y el martes 31 de marzo jugará ante Argelia a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín.

Inglaterra ya dio a conocer su lista de convocados, donde están, entre otros, Declan Rice, Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Kane.

Por otro lado, en el Mundial, la Selección debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 y en el mismo escenario, y cerrará el grupo ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.