Tiene 71 años, vende tortas fritas, pasteles y empanadas, y necesita colaboración para comprarse un carro por el frío

Olga tiene 71 años y vende tortas fritas, pasteles y empanadas en la esquina de Convención y Soriano, de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Lo hace porque necesita el dinero para vivir, pero cada invierno se le hace más duro y por eso quiere juntar el dinero para comprarse un pequeño carro donde pueda vender su comida y estar más protegida de las inclemencias del tiempo.

"Todo lo hacemos nosotros", asegura Olga, quien vive con su hermana mayor, de 83 años, y quien la ayuda a preparar todo. "Con la misma masa de las tortas se hacen las empanadas. Lo que cocino de noche, lo único que hago es la masa y los rellenos, porque acá los armo. En masa, 10 kilos, 12 kilos, según la venta", dijo. Además, contó que tiene una "cacerolita" para calentarse con té o café.

"A nosotros nos traslada un flete que lo tenemos desde hace muchos años. Nos lleva, nos trae. 1.400 pesos por día tenemos que tener para pagarlo. A veces no llegamos ni a hacerlo, pero nos considera porque hace muchos años que estamos con él. Pero es caro para nosotros también porque no es una venta como de hace años, que se vendía y se vendía. Ahora, como en todos los negocios, no se vende mucho", contó sobre otro de los motivos por los cuales quiere tener su carrito.

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Olga está en la misma esquina hace 19 años. "Tenemos una vida en la calle. Siempre en la calle trabajamos, de esquineros, puesto de verdura y esas cosas hemos tenido. Todo el día. Siempre todo el día. Uno se acostumbra con los años, pero uno no tiene los años de antes. Cada vez aguanta menos los fríos, las lluvias", explicó.

"Comprar un carrito porque tengo varios inviernos en la calle y ya no aguanto. Tengo 13 operaciones, un riñón solo. Ya me complica estar todo el día en la calle", indicó. El carrito que le gustaría sale unos 90 mil pesos.

Es jubilada con "la mínima" por lo que tiene que seguir trabajando. "Voluntad me sobra, tengo poquita salud, pero voluntad me sobra", remarcó.

Para colaborar se pueden comunicar al 092 810 827 (solo whatsapp). Cuenta Brou 001876265-00001.