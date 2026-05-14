Artistas uruguayos hicieron historia: se realizó el primer tatuaje bajo anestesia general

Tatuarse bajo anestesia general para no sentir dolor, esa era la idea de Jona Suárez Gularte, el cantante de la Nueva Escuela que se tatuó toda la espalda en 5 horas. Nacho Debia, Adrián Tinaglini y Nicolás de León, son los artistas uruguayos que hicieron historia.

Jona Suárez, mientras se realizaba un tatuaje con el famoso tatuador de futbolistas Nacho Debia, le dijo que quería tinta en toda la espalda, pero que no quería sentir dolor. Ahí surgió la idea, que finalmente se concretó el pasado lunes 11.

"Me puse a hacer las gestiones para poder hacer la movida. Lo que hice fue contactar a los médicos anestesistas, conseguí una clínica que tenía el block autorizado como para poder hacer el procedimiento, eso me llevó un tiempito poderlo hacer; no era un sí fácil, nos costó bastante", contó Debia.

Adrián Tinaglini, otro de los artistas, dijo que el tatuaje está basado en las ideas de Jona y cuenta la historia de sus raíces de su vida artística, su cultura y Uruguay.

"Tiene un marco de raíces de viñedo con la bandera de Uruguay como abajo que va entrelazándose con un gramillero y un tamborilero, al cual el gramillero le está pasando la cultura de la música simbolizada en una clave de sol. Después tiene como ciertas cosas particulares como el Teatro de Verano que es algo muy típico de Uruguay y del Carnaval donde Jona participó mucho tiempo, toda su infancia. Algo arquitectónico del Uruguay que representara bien clave como es el Palacio Salvo y un tero en la cima volando", explicó Tinaglini.

Por su parte, Nicolás de León comentó que salió todo bien, fue bastante rápido y cuando Jona se despertó pudieron ver el trabajo terminado y la satisfacción, además del cansancio de tantas horas.

"Fue algo gratificante porque él estaba re contento, nosotros también y fue un momento muy agradable después de tantas horas, por fin ver el resultado final", expresó.

TATUAJE HISTORIA

"Creo que estoy para tatuarme con anestesia general. Fue una idea loca, lo vi en Arcángel en un video, pero no pensé tampoco que se podía llegar a hacer. Está de más", dijo Jona a Subrayado.

María Belén, quien estuvo a cargo del equipo de block junto a Nacho Debia, comentó que se trató del primer procedimiento realizado en Uruguay. El mismo consistió en varias reuniones previas con los tatuadores donde evaluaron un método para que todo saliera perfecto y luego se reunieron con el paciente para explicarle los riesgos y los beneficios.