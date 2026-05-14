Siniestro fatal: una mujer y un hombre viajaban en una moto cuando reventó un neumático y cayeron al pavimento

Una mujer y un hombre se trasladaban en moto cuando se les reventó el neumático, causando un siniestro fatal, informó Policía Caminera.

Ambos ocupantes cayeron al pavimento. La conductora, de 53 años, fue trasladada a un centro de salud con politraumatismos, sin pérdida de conocimiento.

Su acompañante, un hombre de 76 años, falleció en el lugar, informa Caminera.

Ocurrió en la ruta 81, en Los Arenales, departamento de Canelones, en el kilómetro 60,5. Fue a las 18:24 de este jueves.

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