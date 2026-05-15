Preocupa en Antel filtración de datos e incremento de ciberataques: "La plataforma sigue siendo confiable", dijo su presidente

Las autoridades de Antel brindaron una conferencia de prensa este viernes debido a los ciberataques y filtraciones de datos sufridos en su plataforma TU ID.

"Es de público conocimiento que Antel hoy es un objeto de ataque. Se han incrementado los ciberataques contra Antel entre 8 y 10 veces lo que venía teniendo. También hemos tenido algunas fake news sobre ataques que no han sido realizados realmente, pero que hace que se tense toda la gente que está trabajando en ciberseguridad (...) estamos preocupados porque evidentemente Antel está siendo un objeto deseable de ataque, no sabemos cuál es la causa", explicó el presidente de Antel, Alejandro Paz.

Y agregó: "Nosotros hemos continuado trabajando desde este suceso haciendo un examen forense exhaustivo y podemos confirmar que para todos los usuarios de la base la plataforma sigue siendo fiable porque no se vulneraron ni claves ni pins ni certificados de firmas, por lo cual la plataforma sigue siendo confiable para absolutamente todos los usuarios de la base",

Sin embargo, al continuar con la investigación pudieron detectar que para 163 usuarios, los primeros en enrolarse a TU ID, entre marzo y setiembre del 2020, "se pudo haber comprometido minucias de la huella digital con la que se enrolaron", explicó Paz y agregó que la mayoría de los afectados son funcionarios y proveedores del ente estatal.

En otro orden de temas, Paz se refirió al incremento de los cortes de la fibra óptica. "A la actualidad ya tenemos más afectados por corte de fibra óptica que todo el año 2025. Estamos preocupados por los ataques que está sufriendo Antel", subrayó.