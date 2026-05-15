Empresa HG, propiedad de Antel, activó protocolo de respuesta a incidentes ante posible filtración de información

La empresa HG, propiedad de Antel, dedicada al desarrollo y operación de sitios web y portales, activó el protocolo de respuesta a incidentes ante una posible filtración de información y notificó a la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior.

El equipo de ciberseguridad de HG realiza "un análisis exhaustivo" y "hasta el momento, las verificaciones técnicas internas no han identificado evidencia alguna de un compromiso de nuestra infraestructura, sistemas o bases de datos". Además, "tampoco se han detectado indicadores de compromiso en los activos de información de nuestros clientes ni socios de negocios".

"Nos mantenemos en una fase de análisis y monitoreo reforzado", afirma la empresa. "Estamos trabajando en analizar la información externa para validar autenticidad, origen y antigüedad, así como para descartar el uso de datos históricos o intentos de desinformación", detalla HG. "En paralelo, hemos ampliado los niveles de registro y trazabilidad, activado búsquedas específicas de indicadores de compromiso y reforzando la vigilancia", agrega.

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HG reafirma su compromiso con la protección de datos y la transparencia del proceso actual, y asegura que los servicios operan con normalidad, priorizando la seguridad y la continuidad operativa.

DeadPresidents, un grupo de ciberdelincuentes, puso a la venta en la dark web un lote de 12 gigabytes de datos que asegura pertenecen a la empresa HG. Entre los datos ofrecidos, figuran credenciales de acceso a sistemas internos (usuarios y contraseñas), bases de datos, código fuente de aplicaciones internas y de clientes, y acceso completo a servidores, informó el martes El Observador.

Además, se incluiría código fuente de sitios web y de aplicaciones para Android, bases de datos, información de clientes de la empresa, datos alojados en servicios de nube de terceros, archivos internos de desarrollo, información de programadores y documentación técnica.

Parte de los datos estarían vinculados a la plataforma TicketAntel, aunque no significa que hayan accedido a datos de tarjetas de crédito de clientes.