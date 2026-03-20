Rice, Bellingham, Palmer y Kane, entre los convocados de Inglaterra para enfrentar a Uruguay en una semana

Foto: AFP. Estadio Wembley en Londres, Inglaterra.

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, anunció una lista de 35 jugadores para enfrentar a Uruguay en un amistoso internacional el viernes 27 de marzo a las 16:45 (hora uruguaya) en el estadio Wembley, en Londres.

Entre los convocados se destacan figuras como Declan Rice, Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Kane.

Uruguay afrontará así un partido de alto nivel en la previa de sus próximos compromisos; el 31 de marzo jugará ante Argelia a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín.

La lista completa de Inglaterra incluye a los siguientes jugadores: Goleros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion). Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan). Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner. Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, cedido por el Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur). image En el Mundial, la selección uruguaya debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 y en el mismo escenario, y cerrará el grupo ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.

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