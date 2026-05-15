Investigan homicidio en San Carlos: hallaron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera

Hallaron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera en el barrio Asturias de la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado.

Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado entero dentro de la heladera de la casa por el esposo de la mujer, quien dio aviso a la Policía. El hombre tiene a cargo un menor de edad, hijo de la víctima.

La mujer tenía 32 años. El hecho ocurrió en las calles Madrid y Aragón.

Trabaja en el caso el fiscal Sebastián Robles, médico forense y Policía Científica. Se hizo presente en la escena el comando de la Jefatura de Policía.

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