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MALDONADO

Investigan homicidio en San Carlos: hallaron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera

Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado por el esposo. Trabaja médico forense y Policía Científica.

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Hallaron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera en el barrio Asturias de la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado.

Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado entero dentro de la heladera de la casa por el esposo de la mujer, quien dio aviso a la Policía. El hombre tiene a cargo un menor de edad, hijo de la víctima.

La mujer tenía 32 años. El hecho ocurrió en las calles Madrid y Aragón.

declara al hombre que denuncio el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una heladera en san carlos
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Declara al hombre que denunció el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una heladera en San Carlos

Trabaja en el caso el fiscal Sebastián Robles, médico forense y Policía Científica.

Se hizo presente en la escena el comando de la Jefatura de Policía.

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