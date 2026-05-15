Hallaron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera en el barrio Asturias de la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado.
Investigan homicidio en San Carlos: hallaron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera
Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado por el esposo. Trabaja médico forense y Policía Científica.
Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado entero dentro de la heladera de la casa por el esposo de la mujer, quien dio aviso a la Policía. El hombre tiene a cargo un menor de edad, hijo de la víctima.
La mujer tenía 32 años. El hecho ocurrió en las calles Madrid y Aragón.
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Declara al hombre que denunció el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una heladera en San Carlos
Trabaja en el caso el fiscal Sebastián Robles, médico forense y Policía Científica.
Se hizo presente en la escena el comando de la Jefatura de Policía.
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