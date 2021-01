Xisco Jiménez: "me enteré por la prensa que Saralegui había hablado conmigo y eso era mentira"

"Mi recisión a Peñarol no le ha costado nada. Lo único que el club me tiene que pagar son sueldos adeudados que yo trabajé. No le he cobrado un peso de enero, febrero y marzo" dijo Xisco, de 34 años.

El jugador que tuvo una breve pero aceptable temporada 2019 no repitió en 2020, un año especial por la pandemia en el que se vio obligado a viajar a España para estar junto a su familia. Entre otros temas su padre estaba atravesando un serio problema de salud.

Su falta de gol y la ausencia prolongada de las canchas hizo que la performance del jugador decayera, y perdiera lugar en la consideración del nuevo técnico, Mario Saralegui.

Xiisco llegó en el ciclo de Diego "Memo" López. Para su sucesor, Diego Forlán, Xisco era titular e incluso el entrenador había preferido su permanencia en el plantel por encima de otro goleador extranjero, el argentino Lucas Viatri. Junto a Forlán, había llegado al plantel Matías Britos desde México.

La gestión de Xisco fue de más a menos con el pasamanos de entrenadores.

Tras varios partidos sin convertir, Saralegui sacó a Xisco del equipo y probó otras opciones, entre ellas el juvenil Agustín "El Canario" Álvarez Martínez.

"Con Saralegui hubo algo raro, no se bien que era. Yo me di cuenta en los entrenamientos por la forma de transmitir. Yo me enteré por la prensa que Saralegui había hablado conmigo y eso era mentira", explicó Xisco.

"Me molestó mucho que no me lo diga en la cara, eso fue quiebre en la relación con Mario. Las cosas hay que decirlas en la cara. Cuando llegué de España él me pidió disculpas y ahí me dijo que si tenía un equipo me lo buscara"

Durante la entrevista dijo que estuvo varios partidos sin opciones de gol.

"El fútbol son rachas positivas y negativas. Con Forlán se había cambiado la metodología de entreno para mejor, pero en fútbol mandan los resultados, es así. Yo no estuve en mi mejor momento, no hay que poner excusas" Xisco Jiménez en 100% Deporte

Xisco habló de su experiencia en el fútbol uruguayo y los valores que encontró en el plantel de Peñarol.

"En Uruguay se respira fútbol vayas por donde vayas. Facu Pellistri es un diamante en bruto que necesita ser pulido. Estaba convencido que se lo iba a llevar un equipo grande. Otro que me sorprendió mucho fue Facu Torres" , comentó.

Por último, se despidió de la hinchada aurinegra con una carta.