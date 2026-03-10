Winnie Pooh, el osito amante de la miel, cumple un siglo de vida

Winnie Pooh , que se describió a sí mismo como un osito "de muy poco cerebro" y que ha encantado a generaciones con su sabiduría simple y sincera, está llegando a los 100 años.

El amado personaje infantil llegó al mundo en 1926 en un libro escrito por el autor inglés A.A. Milne, con ilustraciones de E.H. Shepard.

Disney , que adquirió los derechos de Pooh y sus amigos del Bosque de los Cien Acres en los años 1960, planeó un año de celebraciones para el osito, cuya imagen es reconocible en todo el planeta.

"Winnie Pooh somos todos", dijo Kevin Kern, gerente senior de investigación en los archivos de Walt Disney en Burbank, California, donde hay todo tipo de parafernalia del osito catalogada de forma impecable.

"Él muestra todas las emociones que nosotros mostramos. Ve las cosas que nosotros vemos. Tiene las dificultades que nosotros tenemos, sea que esté intentando subirse a un árbol para agarrar miel o comprender a sus amigos", dijo Kern.

"Está tan lleno de sabiduría que él mismo no siempre se da cuenta de que la está compartiendo, y eso es eterno", agregó.

Pooh a la Presidencia

El primer libro de Milne, publicado en Gran Bretaña y en Estados Unidos en octubre de 1926, estaba inspirado en el hijo del autor, Christopher Robin, y en su colección de peluches: Pooh, Piglet, Ígor, Búho, Conejo, Cangu y su bebé Rito.

Dos años después, el efervescente Tigger se unió al grupo para el segundo libro traducido al español como "El osito Winnie Pu y la casita de Igore".

Cuando el primer corto animado de Disney apareció en 1966, quedó establecida la firma visual de Pooh con apenas una camiseta corta roja.

A lo largo de las décadas, los libros se han publicado en decenas de idiomas, y se han comercializado peluches, mochilas, lancheras, relojes y películas, incluida la de 2017 protagonizada por Ewan McGregor como un adulto Christopher Robin quien se reúne con Pooh.

Pero las aventuras del adorable osito no pararon ahí. Llegó incluso a competir por la Presidencia de Estados Unidos, y Disneylandia organizó un desfile en 1972 como una alternativa alegre a la contienda entre Richard Nixon y George McGovern.

En el siglo XXI, Winnie tuvo otra incursión en la política (aunque involuntaria), cuando los críticos del mandatario chino Xi Jinping dijeron que había un parecido entre el líder y el osito rechoncho.

Censores del partido comunista trabajaron para remover de internet cualquier referencia al personaje.

Y en 2023, cuando expiraron los derechos de autor en Estados Unidos, Winnie se estrenó como consejero de niños para saber qué hacer durante un tiroteo escolar, al ser utilizado en un panfleto de un distrito de Texas en el que él recomendaba "Correr, esconderse, pelear".

Ese mismo año, se convirtió en un villano armado con un cuchillo en una película de terror de bajo presupuesto llamada "Winnie the Pooh: Miel y Sangre", que recuperó con creces su presupuesto con una taquilla que sorprendió a la industria.

Mark Henn, un animador que trabajó en la cinta más familiar de Disney de 2011 "Winnie the Pooh", dijo que le emocionó dibujar un personaje al que creció viendo.

"Definitivamente él trae alegría", comentó a la AFP.

"Es muy tranquilo. Incluso cuando se molesta, hay una calma en su manera de ser, que es lo que creo que atrae a mucha gente", resumió.

FUENTE: AFP