GALA DEL DOMINGO

Gran Hermano revive una de las comedias más exitosas del cine argentino: "Cien veces no debo"

La interpretación de la comedia será en la gala del domingo, en vivo. Los jugadores tendrán que interpretar una escena para mantener el presupuesto semanal que tienen para comprar alimentos.

gran-hermano-generación-dorada-televisión

“¡Le llenaron la cocina de humo!, gritó Luis Brandoni desde la puerta de su casa y se convirtió en una frase recordada y reconocida por el público rioplatense.

La película escrita y dirigida por Alejandro Soria, relata el periplo que atraviesa una familia de clase media cuando se enteran que su hija Lydia, con 18 años, está embarazada. Los padres pretenden casarla antes que la noticia se divulgue.

Esta película en su año de estreno se llevó el Premio Argentores a la mejor comedia del cine nacional.

En su relato, la película basada en la obra de teatro del dramaturgo Ricardo Talesnik, parodia a la sociedad argentina de clase media y sigue generando risas a pesar del paso del tiempo.

Los actores son: Norma Aleandro, Luis Brandoni, Andrea del Boca, Federico Luppi y Darío Grandinetti.

Los jugadores de la casa más famosa tendrán que interpretar una escena de la película para mantener el presupuesto semanal que tienen para comprar alimentos. Si no convencen al público deberán vivir una semana con el 50% del dinero.

La interpretación será en la gala del domingo en vivo.

