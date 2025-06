Vuelven las papeleras a Montevideo; futuro director de Desarrollo Ambiental dijo que será "en los primeros 100 días de gestión"

“Tenemos que tener papeleras que no se puedan transformar en un problema para el entorno de donde están instaladas”, dijo Herou este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, y agregó: “Vamos a ir instalando papeleras pero vamos también identificando las actividades y los actores del entorno, si hay comercios, si se usan o no, que no se deberían usar para eso, tienen que ser para personas que van transitando por la ciudad”.