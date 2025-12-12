RECIBÍ EL NEWSLETTER
Vuelve a quedar habilitado el paso por encima del puente de los accesos; se normaliza la circulación hacia el Centro

Desde este viernes a la tarde queda habilitado el ingreso a Montevideo por ruta 1 y Bulevar Artigas, tras terminar las reparaciones del puente que había sido dañado por un camión en julio.

El puente está ubicado en Bulevar Artigas y ruta 1 en los accesos a Montevideo.

Foto: IMM. Puente en los accesos en Montevideo.

A partir de este viernes a la hora 14.30 queda nuevamente habilitada la entrada a Montevideo por ruta 1 a través de Bulevar Artigas. El puente de los accesos —que había sufrido daños luego de que un camión lo chocó— ya fue reparado y está en condiciones de recibir tránsito.

Mientras duraron las obras, los autos que llegaban desde el oeste tenían que entrar por rambla Baltasar Brum y desviar por General Pacheco bajo el viaducto. También se usaban otras alternativas, como Millán, Luis Batlle Berres, Carlos María Ramírez y La Teja.

El 24 de noviembre se había habilitado el pasaje bajo el puente para salir de la ciudad, pero aún no estaba disponible la entrada.

El accidente fue el 14 de julio y los trabajos comenzaron el 15 de agosto. Durante ese tiempo hubo inspectores, cambios en semáforos y distintos desvíos para ordenar el tránsito hacia la capital.

Con la reapertura total del puente, todas las medidas provisorias quedan sin efecto. La calle Convenio vuelve a tener doble sentido y el semáforo provisorio que se había colocado en la zona ya fue retirado. Además, se ajustarán nuevamente los tiempos de los semáforos en Bulevar Artigas y Uruguayana, y en Uruguayana y 12 de Diciembre, que habían sido modificados por los desvíos.

