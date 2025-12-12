A partir de este viernes a la hora 14.30 queda nuevamente habilitada la entrada a Montevideo por ruta 1 a través de Bulevar Artigas. El puente de los accesos —que había sufrido daños luego de que un camión lo chocó— ya fue reparado y está en condiciones de recibir tránsito.
Vuelve a quedar habilitado el paso por encima del puente de los accesos; se normaliza la circulación hacia el Centro
Desde este viernes a la tarde queda habilitado el ingreso a Montevideo por ruta 1 y Bulevar Artigas, tras terminar las reparaciones del puente que había sido dañado por un camión en julio.
Mientras duraron las obras, los autos que llegaban desde el oeste tenían que entrar por rambla Baltasar Brum y desviar por General Pacheco bajo el viaducto. También se usaban otras alternativas, como Millán, Luis Batlle Berres, Carlos María Ramírez y La Teja.
El 24 de noviembre se había habilitado el pasaje bajo el puente para salir de la ciudad, pero aún no estaba disponible la entrada.
El accidente fue el 14 de julio y los trabajos comenzaron el 15 de agosto. Durante ese tiempo hubo inspectores, cambios en semáforos y distintos desvíos para ordenar el tránsito hacia la capital.
Con la reapertura total del puente, todas las medidas provisorias quedan sin efecto. La calle Convenio vuelve a tener doble sentido y el semáforo provisorio que se había colocado en la zona ya fue retirado. Además, se ajustarán nuevamente los tiempos de los semáforos en Bulevar Artigas y Uruguayana, y en Uruguayana y 12 de Diciembre, que habían sido modificados por los desvíos.
