Gripe aviar en Canelones: se reunió el Cecoed y evalúan declarar emergencia sanitaria

El objetivo de la emergencia sanitaria es que se tomen “todas las medidas adecuadas” para evitar la propagación.

Evalúan declarar emergencia sanitaria en Canelones, ante la presencia de gripe aviar en el departamento. En la mañana de este martes hubo reunión convocada por el Cecoed y tras esta exhortan varias medidas a la población, como tener en cuenta la bioseguridad en los establecimientos agrícolas y notificar ante el MGAP si se detectan síntomas sospechosos en los animales tanto a nivel doméstico como silvestre.

“Es una influenza, por lo tanto de rápida difusión, es muy patógena para las aves, hay grandes perjuicios sanitarios y económicos”, indicó Gustavo Moratorio, director departamental del MGAP. “Seguramente se vaya a decretar la emergencia sanitaria por esta razón”, adelantó.

El objetivo de la emergencia sanitaria es que se tomen “todas las medidas adecuadas” para evitar la propagación, restringiendo el movimiento en ferias y remates por "algunos días”.

Argentina detecta brote de gripe aviar y suspende exportaciones del sector

Argentina tuvo varios casos en aves migratorias, que “pasó al circuito comercial”. “Esos focos hay que sacrificarlos, hay grandes perjuicios en la producción”, explicó sobre lo que puede ocurrir.

Este lunes, detectaron el virus en un cisne muerto en el arroyo Solís Grande.

