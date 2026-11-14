Vuelos se reanudan en EEUU tras fallo de varias horas que canceló seis mil viajes

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado tras permanecer suspendidas varias horas debido a un fallo masivo de las comunicaciones, pero "tomará tiempo" volverá a la normalidad.

La suspensión en todo el país el viernes provocó un caos generalizado y dejó varados a miles de pasajeros.

Es la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

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La interrupción de los vuelos fue forzada alrededor de cuatro horas y se levantó a las 01H15 GMT del sábado.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche "tras restablecer la funcionalidad total" en las instalaciones de control de tráfico, según el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales (...). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan", dijo.

El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad.

"Este es un problema de un sistema antiguo", dijo el secretario de Transporte. "Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos" y "usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó", explicó.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

- Casi 6.000 vuelos cancelados -

Se cancelaron casi 6.000 vuelos, incluidas algunas rutas internacionales, según la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware.

Los pasajeros abarrotaban las terminales, desesperados por obtener explicaciones.

Una suspensión nacional de vuelos como esto es algo muy inusual.

En enero de 2023, hubo una breve paralización en todo el país cuando falló un sistema de notificación para pilotos. Pero el único otro episodio de este nivel ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando ninguna aeronave despegó durante días.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistió en que no había evidencia de acciones hostiles.

"No hemos visto evidencia de que este fuera un ciberataque o un ataque con IA", dijo en una rueda de prensa.

También descartó cualquier conexión con la caída global que afectó a Microsoft y sus sistemas de mensajería los últimos días en todo el mundo.