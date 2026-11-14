Un crucero con 129 personas a bordo chocó contra un buque en Estados Unidos

Un buque tanquero chocó el viernes contra un crucero atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, pero las aproximadamente 180 personas a bordo fueron localizadas, informaron las autoridades.

El American Heritage, un barco fluvial operado por American Cruise Lines atracado en el río Misisipi, fue embestido por el petrolero Atlantic Asphalt con 180 personas a bordo.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, indicó que 32 personas fueron trasladadas a hospitales locales, pero ninguna sufrió heridas de gravedad y no hubo víctimas fatales.

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Según Moreno, el tanquero perdió el control y chocó contra el crucero American Heritage.

American Cruise Lines confirmó el incidente en un comunicado y dijo que "los pasajeros y la tripulación fueron evacuados y estamos profundamente preocupados por todos los involucrados".

Moreno resaltó la rápida reacción de los equipos de rescate y de embarcaciones privadas que acudieron en ayuda.

Los rescatistas evacuaron aproximadamente a 87 personas del crucero antes de que se ladeara, dijo Moreno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio las gracias a Landry en su plataforma Truth Social por su "liderazgo sobresaliente durante este período tan angustioso".

Imágenes de WDSU muestran el momento del impacto y luego el crucero volcán y parcialmente sumergido, con pasajeros siendo rescatados del agua.

El río Misisipi fue cerrado al tráfico de embarcaciones en la zona del incidente.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron una investigación sobre el accidente.