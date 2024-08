Volvió al agua el elefante marino que pasó tres días en el club La Estacada de Punta Carretas

Seguí leyendo Elefante marino apareció en el club La Estacada: la recomendación es no acercarse y que se retire solo

"Se fue el amigo pero tiene ganas de volver (...) Vamos a ver qué se le ocurre a este picarón. Esperemos que haya disfrutado su breve estadía en nuestro club. Se fue a tiempo, ya estábamos por hacerlo socio", bromeó uno de los responsables del club, que filmó la salida del animal y lo compartió con Subrayado.

“Creemos que apareció en la madrugada del domingo, después ya amaneció acá, estuvo todo el día”, había dicho Gustavo Moneta, presidente del Club Club Náutico y Pesca La Estacada.

Richard Tesore les explicó a los locatarios que cuando estos animales quieren descansar, buscan un refugio del frío o de corrientes del agua. “No intentamos darle agua ni pescado porque nos dijo Richard que él cuando descanse y tenga ganas va a volver al mar”, dijo entonces Moneta.

Funcionarios de Dinara colocaron cintas alrededor para que no pasen las personas y el animal no se estrese. Habían indicado que estaba bien de salud.

"Pueden salir a descansar hasta las costas. Habitualmente viajes de alimentación. Vuelven al mar solos. No es necesario ni darles agua ni alimentos. Son capaces de hacer un ayuno sin problema de forma no peligrosa para ellos. Estos animales en Uruguay no tienen colonia, son visitantes ocasionales", indicó Sabrina Riverón, doctora en Ciencias Biológicas de Dinara.