MONTEVIDEO

Volvieron a vandalizar parte del callejón de Udelar que colectivo ciudadano limpió el fin de semana

"Hay una línea difusa sobre si es competencia de la Intendencia, competencia de la Udelar. Nosotros frente a la inacción, actuamos", dijo uno de los activistas del colectivo.

Colectivo Montevideo Más Linda volvió al callejón de la Universidad de la República (Udelar), luego de que nuevamente vandalizaran lo que limpiaron el fin de semana.

Sebastián Angiolini, integrante del colectivo, contó que al enterarse lo que había sucedido, la decisión del grupo fue volver a pintar.

"Esto no es una alegría, pero también estaba dentro de lo esperable. Lejos de generarnos desmotivación, al contrario, reafirma nuestro compromiso con el espacio público. Cuando la ciudadanía actúa creemos que la acción es inmediata. Apenas nos enteramos de la noticia, dijimos 'es el momento de actuar'", sostuvo.

Montevideo más linda apuesta a la convivencia ciudadana. "No estamos en contra del arte urbano. Por supuesto que las ciudades deben gritar, deben expresarse a través de sus muros, pero no en este caso que es monumento histórico nacional. Por eso entendemos que tenemos que darle vida y proteger este tipo de espacios".

"Hay una línea difusa sobre si es competencia de la Intendencia, competencia de la Udelar. Nosotros frente a la inacción, actuamos. Por supuesto que estamos en diálogo con todas las partes, tanto el gobierno nacional como el departamental, pero pasamos a la acción, mediante el voluntariado. No hay banderas políticas. Somos vecinos y vecinas que amamos Montevideo y que tomamos acción y queremos darle otro tipo de vida, otro tipo de cara, para poder rehabilitar esos espacios que son de todos y son de convivencia", aseguró.

