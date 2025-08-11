Voces en contra y a favor: las posiciones de la sociedad civil sobre el proyecto de eutanasia que se vota este martes

Este martes, la Cámara de Diputados vota el proyecto de ley de eutanasia , en un debate que comenzará a las 10:00 de la mañana.

El proyecto cuenta con el apoyo del Frente Amplio, así como del Partido Independiente y tiene opiniones divididas dentro del Partido Colorado y el Partido Nacional.

Florencia Salgueiro, de la organización Empatía.uy, lucha por eutanasia luego de la muerte de su padre. “El proyecto dice que si una persona, que es adulta y que está lúcida, tiene una enfermedad terminal o una condición de salud que es gravísima, irreversible, que realmente es incompatible con la idea que esa persona tiene de una vida digna, y así lo certifican dos médicos y dos testigos, con opción a que haya también una junta médica, esa persona tiene derecho a solicitar que se la ayude a morir, y a morir con dignidad”, explicó la joven.

Ante las críticas, afirmó que "el proyecto ha avanzado mucho" con la opinión de expertos y "se ha ido afinando".

"Es un contrasentido decir que no tiene garantías, porque la verdad es que si las tiene. No solo dos médicos independientes tiene que cerciorarse de que la persona tenga la enfermedad o condición de salud y sí esté lúcida y esté dando su voluntad, sino que también ahora se agregó que si estos dos médicos no están de acuerdo o tienen dudas pueden llamar a una junta médica. Hay dos testigos que no pueden ser herederos, más un período de reflexión para pensar que no sea una cuestión de que un día se levantó sintiéndose mal", explicó Salgueiro.

"Tiene un equilibrio en no hacerlo increíblemente burocrático y que sea inaplicable, pero garantías muy claramente explicitadas", dijo.

La organización Tomemos Conciencia se movilizó este lunes frente al Palacio Legislativo, en contra de que se apruebe la ley de eutanasia, y presentó 10.000 firmas.

"Nos parece que el proyecto de ley así como está planteado es nefasto, no ofrece ninguna garantía a los uruguayos", dijo Verónica García, integrante de la organización. "No es tan digno ni tan benevolente como parece", agregó.

Para Walter Ferrero debería haber "un debate a nivel social" y aseguró que no está "en contra de la eutanasia" sino de "este proyecto".

"La semántica muerte digna no me parece que esté dentro de los umbrales de lo que tendría que estar tratando el Parlamento nacional en este momento. Sí quiero hacer hincapié de que esto nace desde un programa de comunicación ciudadana, y que a través de las redes sociales en menos de tres semanas pudimos juntar 10.000 adhesiones. Vamos a seguir juntando adhesiones", dijo.

CONTRA EUTANASIA

Florencia, su hermana y su mamá comenzaron la lucha a favor de la eutanasia luego de la muerte de su padre por la enfermedad degenerativa ELA.

"Mi involucramiento tiene que ver con la muerte de mi padre, que tuvo ELA, que era una enfermedad que él ya conocía, porque de eso también fallecieron mi abuelo y mi tío, y es una enfermedad que no tiene cura, y lo que hace es que vayas pudiendo dejar de moverte, porque tu cuerpo ya no te responde. En todo esto, él estaba lúcido y tuvo los mejores cuidados disponibles. Excelentes cuidados paliativos, una familia que lo apoyaba, todos los recursos económicos disponibles. Fuimos unos privilegiados en poder acompañarlo con todo eso, e incluso así llegó un momento en el cual decía 'no banco más esta enfermedad', que lo estaba torturando. Su vida ya no era vida, en sus propias palabras", contó su hija.